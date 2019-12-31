الجيش المصري يعلن انتشار قواته لحماية المنشآت والمرافق العامة

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم، الثلاثاء، انتشار قواته لحماية المنشآت والمرافق العامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، بيانا، أكد فيه انتشار قواته لحماية المنشآت والمرافق الحيوية، احتفالا بالعام الميلادي الجديد.

وجاء في البيان أنه "فى إطار احتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الإنتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية".

وأشارت صفحة الجيش المصري على "الفيسبوك" إلى أنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع المصرية، لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الإحتفالات".