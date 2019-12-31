سوريا... أول طريق دولي مأجور يوفر الوقت والتكلفة

تتجه الحكومة السورية لإنجاز طريق دولي بمواصفات عالية يوفر الوقت والتكلفة في مواد الطاقة بالنسبة للسيارات والحافلات وكذلك في الاهتلاك والسرعة في الوقت، وأعلنت أنه طريق مأجور.

وكشف وزير النقل السوري علي حمود عن مشروع طريق مأجور في سوريا سيكون الأول من نوعه، مشيرا إلى أن الطريق سيمتد لمسافة 46 كم ويصل منطقة حسيا على طريق حمص دمشق بمنطقة الويبدة على طريق حمص طرطوس.

وأشار إلى أنه "كان طول الطريق الحالي 60 كم، سيصبح طول الطريق 46 كم، وسينفذ بمواصفات عالية جدا، وهو الطريق الحر السريع الأول في سوريا، والطريق المأجور الأول في سوريا".

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته الحكومة السورية في محافظة حمص، وقال الوزير، إنه تقرر إطلاق العمل باستكمال "تحويلة حمص الكبرى" لأهميتها بالوصل بين مدينة حسياء وطريق طرطوس.

وأضاف الوزير السوري أن هذا المشروع سيوفر الوقت والوقود، لافتا إلى أن هذا الطريق سينفذ بطريقة تمويل مختلفة وبإشراف مميز للوصول لأفضل المواصفات العالمية للطرق.

وأشار إلى أن الطريق سيكون مسيج بسياج على كامل امتداده ليسمح بسرعات عالية وبالتالي اختصار الزمن إلى 22 دقيقة وتوفير الوقود والتقليل من اهتلاك الآليات وعجلات العربات.