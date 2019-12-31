خارجية تركيا ترد على الجامعة العربية: تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الشرعية

أصدرت الخارجية التركية بيانا للتعليق على بيان مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، لبحث الأزمة الليبية.

#عاجل | #الخارجية_التركية تعليقا على بيان للجامعة العربية بخصوص ليبيا: تنفيذ اتفاق "الصخيرات" يمر عبر دعم حكومة "الوفاق" الوطني الشرعية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 31, 2019

وأصدر المجلس في دورته غير العادية قرارات بشأن تطورات الأحداث في ليبيا، تشمل التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها إن "من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية"، لافتة إلى أن "تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية".

#عاجل | #الخارجية_التركية: من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 31, 2019

وأعربت الجامعة عن قلقها الشديد من التصعيد العسكري، الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة بما فيها منطقة البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري، مشيرة إلى أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.