زعيم لبناني يعلق على وصول غصن إلى لبنان من اليابان

علق زعيم لبناني، يوم أمس الثلاثاء، على وصول الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن إلى بيروت من اليابان بطريقة طرحت الكثير من الأسئلة.

وغرد النائب والوزير اللبناني السابق وزعيم الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أدت إلى احتجاز كارلوس غصن في اليابان وملابساتها مع الإصرار على تبيان الحقيقة نتمنى أن لا تكون ظروف مغادرته بهذا الشّكل مرتبط بخلفيات داخلية لبنانية".

بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أدت إلى احتجاز كارلوس غصن في اليابان وملابساتها مع الإصرار على تبيان الحقيقة نتمنى ان لا تكون ظروف مغادرته بهذا الشكل مرتبط بخلفيات داخلية لبنانية لان الوضوح في الأمر ضروري كي لا تتأثر العلاقات اللبنانية اليابانية التاريخية pic.twitter.com/uLJM35ULBI — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 31, 2019

وأضاف جنبلاط قائلا " لأن الوضوح في الأمر ضروري كي لا تتأثر العلاقات اللبنانيّة اليابانية التاريخية".

والتقى المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

ورغم تأكيد لبنان على أن غصن دخل بطريقة شرعية، تشير مصادر في اليابان إلى أن فريق الدفاع يحتفظ بجوازات سفره، بموجب الحكم القضائي الأخير، الأمر الذي يمثل تناقضا كبيرا ويزيد من غموض القضية.