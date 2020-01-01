"أنصار الله" تفرج عن أسرى سعوديين وتوجه رسالة إلى المملكة

أعلنت جماعة "أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 6 من الأسرى السعوديين المحتجزين لديها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "‏تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".

وأضاف: "منتظرون خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا"، مؤكدا أن الخطوة "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".

في إطار المساعي الرامية الى حل ملف الأسرى،

والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل. تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم (6) من الأسرى السعوديين الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. للإفراج عنهم.

ومنتظرين خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) ١ يناير ٢٠٢٠

​وكانت اللجنة الوطنية للأسرى في صنعاء، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استلام 128 أسيرا ومعتقلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم الإفراج عنهم من السلطات السعودية.

وأوضحت اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى أنه "من بين من تم استقبالهم اليوم معتقلون في مطارات تسيطر عليها قوى العدوان، وبأن عودة الأسرى هو أول رد سعودي على مبادرات صنعاء، ونأمل أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة من الطرفين".

وتأتي هذه الخطوة وسط أنباء عن اتصالات سعودية حوثية غير معلنة لبحث شروط إنهاء الحرب في اليمن، وتأكيد وزير الخارجية العماني بعد لقائه بومبيو في واشنطن، أن الطرفين يرغبان فعلا في حوار مباشر بينهما الحرب القائمة.