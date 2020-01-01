البابا تواضروس يصلي قداس رأس السنة في الإسكندرية وسط تشديدات أمنية... صور

أقام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك عقب التسبحة الكيهكية التي بدأت مساء أمس بحضور البابا وعدد من أحبار الكنيسة.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية أن القداس بدأ مع الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الميلادي الجديد 2020 وشارك فيه أصحاب الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

في السياق ذاته، منح البابا تواضروس الثاني خلال قداس رأس السنة القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية رتبة القمصية، وجاءت عظة البابا تواضروس في القداس تحت عنوان "روح الرجاء".

.البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكنيسة المرقسية بالإسكندريةhttps://t.co/QIidIuiG4H pic.twitter.com/A4phfPwopE — اليوم السابع (@youm7) December 31, 2019

كان البابا تواضروس قد توجه فور وصوله كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين الكنائس، في إطار استعدادات الوزارة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خالد عبد العال، في بيان، أن مديرية أمن القاهرة رفعت درجات الاستعدادات الأمنية لتأمين الاحتفالات، قائلا إن الخطة الأمنية تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات.