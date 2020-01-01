في أول احتفال برأس السنة... ألعاب نارية مبهرة تضيئ سماء العاصمة السعودية

احتفلت العاصمة السعودية، الرياض، لأول مرة بحلول رأس السنة الميلادية، حيث انطلقت الألعاب النارية المبهرة في سمائها في الدقائق الأولى لعام 2020.

وتناقلت وسائل الإعلام لقطات انطلاق الألعاب النارية من منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، وهي مقر الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي تشهدها العاصمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة الرياض.

ويوجد في المنطقة التي زارها الملايين في غضون شهرين فقط، مسرح يتسع لـ20 ألف شخص، وقلما تغيب عنه الحفلات الفنية بمختلف أنواعها، ونافورة مياه كبيرة تتراقص مياهها على الإضاءة وأنغام الموسيقى، بينما يصطف على جانبي ”البوليفارد“ أكثر من 50 محلا عالميا ومحليا، إضافة إلى أكثر من 10 مطاعم ومقاه أخرى، بحسب "إرم نيوز".

ويلغي الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حظرا آخر كان ساريا لعقود على غالبية الفعاليات الفنية والترفيهية، وما لبثت الرياض أن تخلت عنه في إطار خططها لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك التحول لوجهة سياحية عالمية، وزيادة الإنفاق المحلي على الترفيه.

وبدأت السعودية باعتماد التقويم الميلادي بشكل أساسي في خططها ومعاملاتها بما في ذلك مواعيد تسليم رواتب الموظفين الحكوميين الشهرية، فيما بقي استخدام التقويم الهجري ساريا بجانبه، لكن لم يسبق أن نظم البلد الخليجي المحافظ احتفالا في ليلة رأس السنة الميلادية.