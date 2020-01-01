سوريا... قتيل وجرحى وأضرار مادية بـ"رصاص عشوائي" في احتفالات رأس السنة

شهدت سوريا إطلاق نار عشوائي كثيف ليلة رأس السنة أدى إلى إصابات، حيث أعلنت صفحة الشرطة عن مقتل شخص وإصابة آخرين في دمشق فيما تناقلت صفحات التواصل عن إصابات في عدد من المحافظات الأخرى.

وأعلنت صفحة "الشرطة" السورية على فيسبوك مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما بسبب إطلاق النار العشوائي في دمشق وقالت:

"وفاة الشاب (سيف مصطفى الفريح) البالغ من العمر 17 عاماً في ساحة باب توما بدمشق إثر تعرضه لطلق ناري طائش حوالي الساعة 12:09 بعد منتصف الليل وقد تم إسعافه إلى مشفى "الفرنسي" متوفياً، كما تم استقبال ثماني إصابات حتى الآن في مشافي دمشق تعرضوا لإصابات متفاوتة بسبب إطلاق النار العشوائي احتفالاً بالعام الجديد" .

وتنتشر في سوريا عادة شعبية تتمثل بإطلاق النار العشوائي في المناسبات بكثافة سواء الجنازات أو الأعراس أو رأس السنة أو حتى عند صدور علامات الشهادات الدراسية، وتؤدي هذه الظاهرة إلى الكثير من الأضرار البشرية والمادية.

وانتشرت حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا تنتقد هذه الظاهرة إلا أن الكثيرين لا يستمعون إلى المناشدات بعدم إطلاق النار ويقومون بإطلاق النار.

وكانت وحدات الشرطة السورية انتشرت بشكل مكثف في المدن في محاولة لضبط وتنظيم الاحتفالات وما تشهده من إطلاق نار وغير ذلك من متطلبات الأمن والسلامة.

فيما نشرت صفحات أخرى عن إصابات عديدة في باقي المحافظات السورية.