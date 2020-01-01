أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن وصول الأسرى السعوديين، الذين أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية الإفراج عنهم قبل ساعات، إلى وطنهم.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف، اليوم الأربعاء، "عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى الرياض"، وأنه "يشيد بجهود الصليب الأحمر في عودة الأسرى السعوديين".

يتبع...