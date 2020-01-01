رقم خيالي... نفقات سفر الكويتيين لعام 2019

نشر البنك المركزي الكويتي نشرة تبين أن إنفاق الكويتيين على السفر بلغ نحو 16.5 مليار دولار في سنة 2019، بينما كان 14.8 مليار دولار في سنة 2018، وذلك بزيادة 10%.

وشملت هذه الإحصائية نفقات الطلاب الذي يدرسون في الخارج، بالإضافة إلى المبتعثين للعلاج، ولكن حسب النشرة، فإن هذه النفقات تشكل نسبة قليلة من الإجمالي بين السياحة والطيران والترفيه والإقامة في الخارج.

ووفقا لصحيفة "القبس" نقلا عن مصادر معنية، فإن العشق للسفر هو السبب في هذا الانفاق الضخم، بالإضافة إلى عامل التشويق والإثارة الذي انتشر كثيراً مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن من الأسباب الأخرى هي ضيق فرص الترفيه محلياً والتشدد أو التزمت في بعض الجوانب مثل الاحتفالات والفعاليات الترفيهية.