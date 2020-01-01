رغم عملية "الحزام الأسود"... مخاوف إسرائيلية من الصواريخ الفلسطينية

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن غالبية مستوطني غلاف غزة يعيشون حالة من الرعب والخوف في أعقاب عملية "الحزام الأسود"، التي قام بها الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي في قطاع غزة، في أعقاب اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن غالبية سكان جنوب إسرائيل لا يشعرون بالأمان أكثر بعد عملية "الحزام الأسود"، وبأن معطيات البحث الذي أجري بين المستوطنين، فإن 27% من السكان يشعرون بالأمان بصورة أقل منذ العملية، و10% يشعرون بالأمان أكثر. 63% من السكان قالوا إن العملية العسكرية لم تغير من شعورهم شيئا.

ونوهت الصحيفة إلى أن جامعة تل أبيب قد قامت بإجراء البحث بعد أسبوعين من العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، حيث أطلق من قطاع غزة 450 قذيفة تصدت منظومة القبة الحديدية لـ90% منها، وتم تشغيل صافرات الإنذار 750 مرة، غالبيتها من مسافة 40 كلم من قطاع غزة.

ويشار إلى أن إسرائيل اغتالت القيادي البارز في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما استتبع بدوره إطلاق الفصائل الفلسطينية لقذائف صاروخية من قلب القطاع، في وقت نجحت مصر في وقف إطلاق النار بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بعد يومين فقط من اندلاع هذه العملية، التي سميت بـ"الحزام الأسود".