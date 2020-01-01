أمير قطر يهنئ الشعب بالعام الجديد

وبحسب موقع "الوطن"، فقد "هنّأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أبناء شعبه بالعام الجديد، متمنياً أن يكون عام خيرٍ وبركة وبداية عقد جديد للأمن والسلام والرخاء".

ووجه رسالته إلى الشعب القطري عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا:

"نسأل الله أن يجعل 2020 عام خيرٍ وبركة وبداية عقد جديد للأمن والسلام والرخاء".

وأضاف الموقع أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل "برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الصديقة، أعرب فيها سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التطور والنماء".