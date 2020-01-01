انسحاب المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد... فيديو وصور

وقال عضو في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، إن عدم اتخاذ موقف حكومي واضح من الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية أمرا مضرا بموقف العراق دوليا.

في حين غرد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على حسابه في "تويتر"، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية والاعتداء على مقرها سلوك غير مقبول يضر بمصالح العراق العليا ويسيء لصورة شعبنا، وهو عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، وأدعو الحكومة إلى تأكيد التزاماتها بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية، التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.