"أنصار الله" تكشف عن "المعركة الجديدة" وتشيد بضربات "غيرت المعادلات"

أشاد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بالانتصارات والإنجازات التي تحققت في العام 2019 على مستوى تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية في مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش تدشين المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة في عاام 2020 بحضور رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفقا لقناة المسيرة التابعة للجماعة.

وأشاد المشاط كذلك بالانتصارات الكبرى والضربات الموجعة التي أسهمت في قلب المعادلات والاستراتيجيات العسكرية والجيوسياسية في المنطقة.

وقال إن الرؤية الوطنية هي أبسط استحقاقات الانتصارات اليمنية الفذة "لننفض عن أنفسنا غبار الوصاية والهيمنة الأجنبية".

وأضاف أنه "كما صنعت السواعد والعقول اليمنية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة فلن يكون هناك عائق من تنفيذ خطة عملية مدروسة تنهض بكافة مؤسسات الدولة".

ولفت إلى أن وثيقة الرؤية الوطنية وخططها المرحلية هي وثائق استراتيجية للتنفيذ وليست للمزايدة السياسية والإعلامية.

وأكد أنه سيتم العمل على مراقبة الأداء وتقييم الانجاز لمكافئة الجهات المتميزة ومحاسبة الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء.

وأعلن الرئيس المشاط عن جائزة رفيعة ستمنـح لأفضل جهة حكومية تقوم بتنفيذ خطط الرؤية الوطنيّة لتكون نموذجاً وقُدوةً لباقي الجهات.

وأردف بالقول: "كما قبلنا التحدي وخضنا معركتنا العسكرية ضد العدوان والحصار الغاشم فبهذا التدشين نعلن لدول العدوان وللعالم أجمع عزمنا خوض معركة بناء الدولة كاملة السيادة والاستقلال".

وكان العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، قال إن القدرة الهجومية لسلاح الجو المسير تضاعفت بنسبة 400% عما كانت عليه في العام السابق، فضلا عن انضمام تشكيلات عسكرية جديدة.

وكشف عن توسيع بنك أهداف قوات الجيش اليمني ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول التحالف، مؤكدا أن بنك أهداف قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ينقسم الى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية، لافتا إلى أنه ضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات.