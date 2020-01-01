نائب الرئيس التركي: قد لا نرسل قوات إلى ليبيا في هذه الحالة

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، من المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا.
وسوف يطرح مشروع القانون للتصويت يوم غدا الخميس، بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.
فؤاد أوقطاي في اجتماع محرري وكالة "الأناضول":— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 1, 2020
- أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا.
- أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح.
- الاقتصاد التركي حقق التوازن في 2019، وسيبدأ نهضة جديدة في 2020. https://t.co/HYr1KQ6SKM pic.twitter.com/fv2X2CYGiC
وقال أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا ويقولون حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم. وقتها لماذا نذهب إلى هناك؟".
وأضاف أوقطاي أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة.
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