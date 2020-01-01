نائب الرئيس التركي: قد لا نرسل قوات إلى ليبيا في هذه الحالة

ذكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، هجومها على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، وانسحبت.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، من المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا.

وسوف يطرح مشروع القانون للتصويت يوم غدا الخميس، بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري.

فؤاد أوقطاي في اجتماع محرري وكالة "الأناضول":

- أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا.

- أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح.

- الاقتصاد التركي حقق التوازن في 2019، وسيبدأ نهضة جديدة في 2020. https://t.co/HYr1KQ6SKM pic.twitter.com/fv2X2CYGiC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 1, 2020

وقال أوقطاي في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئا مختلفا، موقفا مختلفا ويقولون حسنا، سننسحب ونوقف الهجوم. وقتها لماذا نذهب إلى هناك؟".

وأضاف أوقطاي أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة.