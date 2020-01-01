بداية من اليوم.. قرار بشأن قطار الحرمين السريع

بدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع منذ اليوم الأول من يناير/كانون الثاني، في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها، لـ300 كيلو متر في الساعة.

ويأتي ذلك القرار ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة.

ابتداءً من اليوم .. قطار الحرمين السريع يرفع سرعته إلى 300 كلم في الساعة.https://t.co/xNqyZDhvwr#واس_عام pic.twitter.com/3BaUU2JCoL — واس العام (@SPAregions) January 1, 2020

هذا الأمر سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين, وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو ساعتين و 45 دقيقة.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد الأحدث والأسرع في الشرق الأوسط.