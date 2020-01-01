يمكنه احتلال الشمال… إسرائيل تكشف مخزون "حزب الله" من الصواريخ

كشفت صحيفة عبرية النقاب، مساء اليوم، الأربعاء، عن المخزون الأخير لحزب الله اللبناني من الصواريخ.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، أن التقصير الإسرائيلي تجاه حزب الله اللبناني في العقد الماضي كان سببا كبيرا في تزايد قوة الحزب اللبناني، وبأن إسرائيل الآن بحاجة إلى هدوء في الجنوب للتحضير لحملة عسكرية كبيرة في الشمال أمام الحزب".

وأفادت القناة العبرية بأن العقد الأخير شهد فشلا إسرائيليا كبيرا لا يمكن تصوره، حيث يمتلك حزب الله قوة قدرها 150 ألف صاروخ، ادعت القناة أنه بإمكان الحزب اللبناني أن يهدد إسرائيل بتلك الصواريخ الكثيرة عددا.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن 150 ألف صاروخ يمتلكها حزب الله يعني أنه رقم غير مسبوق في مسيرة الحزب اللبناني، ما يعني أنه بإمكانه إطلاق ما يزيد عن 1500 صاروخ في اليوم الواحد، ويمكن حزب الله بسهولة احتلال المستوطنات في الشمال الإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أنه مع بداية عقد جديد يتعين على إسرائيل إعادة تصحيح المسار مع حزب الله اللبناني، وبسرعة، بل التجهيز والتأهب لأي مواجهة محتملة بين الطرفين.

ونوهت إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة سياسية صعبة، وهو ما ينطبق على حزب الله اللبناني، حيث تمر لبنان بأزمة سياسية أيضا، مع استمرار الاحتجاجات في الشارع اللبناني.