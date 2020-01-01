الحوثيون يعلنون إسقاط ثالث طائرة للتحالف خلال 72 ساعة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي، في محور جيزان جنوب غربي السعودية، هي الثالثة خلال 72 ساعة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت "أنصار الله" عبر موقعها الرسمي، أن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي قبالة قطاع الدائر في جيزان.

ونقل موقع الجماعة عن مصدر عسكري، قوله إن "إسقاط الطائرة تم عقب استهدافها بسلاح مناسب".

وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال ساعات، حيث أعلنت "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، وأخرى استطلاعية مُسيرة نوع "فانتوم" تابعة للقوات السودانية خلال تحليقها في سماء منطقة الطينة بمديرية حيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

سبق ذلك إعلان الجماعة أمس الأول الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع سعودية نوع (كاريال) بصاروخ أرض جو في منطقة الصليف شمال محافظة الحديدة، وأخرى في مديرية رازح غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، صرح الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، بأن "الدفاعات الجوية تمكنت خلال العام 2019م، من اسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".