بغض النظر عن الجنسية... السعودية تحدد تأشيرات يدخل حاملها المملكة فورا

حددت السلطات السعودية تأشيرات بعينها يمكن لحاملها دخول المملكة فورا بغض النظر عن جنسيته.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أصدرت تعميما يشدد على الناقلات الجوية العالمية والمحلية بالالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات "الشنجن" تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي"، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأمريكية، وذلك دون تحديد جنسية بعينها.

وأضافت الهيئة أن القرار يسري على جميع الجنسيات دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، بشرطين أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة، والشرط الثاني أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة.

وشددت الهيئة على مراجعة الناقلات للشروط السابقة، وعند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له السفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي إبراهيم الرؤساء أن الهيئة شددت على أهمية التزام الناقلات الجوية باستقبال حاملي تأشيرات الشنجن والأمريكية في حالة الرغبة لزيارة المملكة وفي أي وقت طالما توافرت الشروط التي وضعتها الهيئة.