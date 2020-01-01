القوات الأمنية تعلن انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية ببغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع السرادق، وهي الاحتجاجات التي بدأت أمس الثلاثاء اعتراضا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي في العراق الأحد الماضي.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء "شهد محيط سفارة الولايات المتحدة الأميركية ببغداد، احتجاجات واعتصام من قبل المحتجين يوم أمس الثلاثاء، واستمرت حتى اليوم، وقد تخللتها حالات حرق وكسر أبواب وزجاج الاستعلامات الرئيسيّة للسفارة".

وأضاف البيان "بناءً على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية، والسفارات الدول داخل الأراضي العراقية، فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها، كما دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للإنسحاب من محيطها وانهاء الاحتجاحات والاعتصام وأن رسالتهم قد وصلت".

وتابع البيان "وعليه جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاحات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل".

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية، التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.