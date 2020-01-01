ليلة رأس السنة.. الشرطة تكشف ملابسات الاشتباك مع عصابات مسلحة في الخرطوم

كشفت قوات الشرطة السودانية عن ملابسات المواجهات المسلحة التي اندلعت بينها وما وصفتهم بالعصابات التي تحرشت واعتدت على فتيات بالسلاح الأبيض في ساحة الحرية بالخرطوم أثناء الاحتفال برأس السنة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الصيحة" السودانية، أسفرت المواجهات عن إصابة ثلاثة فتيات بجروح متفاوتة بجانب إصابة أفراد من الشرطة أثناء التصدي للعصابة.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعة التي اعتدت على خمس فتيات، وأصيبت ثلاث منهن بجروح متفاوتة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "العصابة شرعت في التعدي على قوات الشرطة الأمر الذي جعل الشرطة تتصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتم إسعاف المصابات".

وأضافت الشرطة "ظلت القوات تؤدي الدور المناط بها في حفظ أمن وطمأنينة المواطن وتحقيق القدر الأعلى من السلامة العامة".

وأكملت الشرطة "استمرت احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الاستقلال في مختلف محليات ولاية الخرطوم بصورة هادئة حيث تمكن المواطنون من ممارسة حقوقهم عدا بعض الأعمال بساحة الحرية بالخرطوم".

وأكدت الشرطة أنها رصدت العديد من المخالفات، منها التعدي على المواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية وتم التعامل معها.