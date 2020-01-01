محمد رمضان يوجه رسالة للمغرب… فيديو

قال الفنان المصري، محمد رمضان، إن دولة المغرب تعتبر بلده الثاني، موجها التحية للعاهل المغربي وشعبه.

وأعرب رمضان عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثالثة "لبرنامج نجوم في الساحة" في مراكش المغربية، مشيرا إلى أن الشعوب العربية إخوة، وتجمعهم القومية العربية.

وجاءت تصريحات رمضان في مداخلة لقناة "الغد"، وجه من خلالها التحية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، وللشعب المغربي، على كرم الضيافة، معتبر أن دولة المغرب تعتبر بلده الثاني.

وفي سياق متصل، سبق أن وجه رمضان، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة الماضية، على هامش زيارته إلى المغرب.

وشارك رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مقطعا مصورا من لحظة وصوله واستقباله بالمطار في العاصمة المغربية، الرباط، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وكتب معلقا:

جمعة مباركة... كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الغالي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأحيا محمد رمضان حفلا غنائيا، الأحد الماضي، الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول، حفلته بمدينة العيون المغربية.

ويشار إلى أن رمضان زار المغرب، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ظهر ضمن فريق "نجوم إفريقيا"، بصحبة نجوم الكرة المصرية السابقين، محمد أبوتريكة ووائل جمعة ونادر السيد.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" لقطة للممثل محمد رمضان بقميص منتخب نجوم إفريقيا أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

الفنان محمد رمضان مع أبو تريكة وجمعة ونادر السيد ⚽️ pic.twitter.com/nRcg6d1KCv — Yallakora (@Yallakoranow) November 6, 2019

وشهدت مدينة العيون المغربية مباراة ودية بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم في احتفالية خاصة، بشأن الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.