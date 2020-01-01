الجملي: إعلان الحكومة التونسية الجديدة غدا

صرح رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج مساء اليوم الأربعاء أنه قدم قائمة حكومته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيتولى الاطلاع عليها ومن ثم مراسلة البرلمان لتحديد موعد جلسة منح الثقة.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس أشار الجملي أنه سيتم الإعلان عن التركيبة رسميا غدا الخميس.

وقال الجملي إن المرأة ستكون ممثلة في حكومته بنسبة 40 في المئة وأن معدل أعمار الوزراء في حدود 50 سنة، مبينا بأنه ستكون هناك امرأة في وزارة الخارجية.

وأضاف إلى أن أصغر وزير في الحكومة يبلغ من العمر 31 سنة في حين يبلغ عمر أكبر وزير 69 سنة.

وكان الجملي قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية عقب فشل المشاورات بين كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل يوم الأربعاء الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، وقدم السيد الحبيب الجملي لرئيس الدولة تركيبة الحكومة الجديدة".