مناطق المسلحين تستقبل العام الجديد "بمفخخة" في تل أبيض بريف الرقة شمال سوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية أنباء عن وقوع انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وبحسب الوكالة فقد قتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين ووقع دمار في الممتلكات والمنازل المحيطة بمنطقة الانفجار.

انفجار سيارة مفخخة في ناحية سلوك وسط المدينة وحصيلة أولية 5شهداء وعدد من الجرحى الرحمه والمغفره للشهداء والشفاء العاجل للجرحى#تنسيقية_شباب_تل_ابيض pic.twitter.com/c4bjSXppmI — تنسيقية شباب تل أبيض (@mEfpJrduaURLpru) January 1, 2020

وشهدت البلدة أربعة انفجارات سابقا، بسيارات ومتور ومفخخات كان آخرها انفجار مفخخة بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، راح ضحيتها 5 مدنيين بالإضافة 15 جريحا، بحسب وكالة "سانا".

مفخخة تضرب سلوك بريف تل أبيض https://t.co/v7Ec9Jygot pic.twitter.com/PeBa7dfLX3 — Basnews arabic (@basnewsar) January 1, 2020

وكانت القوات التركية ومجموعات موالية لها قد دخلت البلدة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، من ضمن عملية "نبع السلام" التي أعلنتها تركيا في الشمال السوري يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.