مشاجرة وعراك عنيف في جامعة جرش الأردنية.. فيديو

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي الأردنية فيديو لمشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان داخل حرم جامعة جرش في الأردن.

ويظهر الفيديو حالة من التوتر والعراك والاشتباك بالأيدي بين الطلاب بشكل عنيف، قالت مواقع أنها في جامعة جرش وبدأوا في إلقاء الأحجار واستخدام العصا، وسقط عدد من المصابين.

وحاولت وحدات الشرطة السيطرة على الأمر فمنعت دخول أي أحد داخل الجامعة.