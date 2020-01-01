طهران تفرج عن لاعب أردني دولي وتسمح له بمغادرة البلاد.. صور

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، أن اللاعب الأردني أنس بني ياسين في طريق عودته إلى البلاد بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية المغادرة من أراضيها.

وبحسب بيان الخارجية الذي ألقاه الناطق الرسمي للوزارة السفير ضيف الله الفايز، فإن الاتصالات التي أجرتها الوزارة عبر سفارتها في طهران ومن خلال السفارة الإيرانية في الأردن، قد أتت أكلها بالإفراج عن اللاعب الأردني.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تقول إن لاعب المنتخب الاردني انس بني ياسين، الذي كان يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته الي المملكة بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد (بيان) | عاجل — هلا أخبار (@HalaAkhbar) January 1, 2020

وأشار الفايز إلى أن اللاعب قد سمح له بمغادرة إيران، وهو الآن في طريق عودته إلى المملكة، معربا عن شكرة وتقديره للسلطات الإيرانية للتعاون الذي أبدته في معالجة القضية.

#عاجل | "الخارجية": أنس بني ياسين في طريقه إلي المملكة قادما من إيران بعد أن سمحت له السلطات بمغادرة البلاد.#الغد #الأردن #عمان pic.twitter.com/fGwnR8QI5m — جريدة الغد (@AlghadNews) January 1, 2020

واحتجزت السلطات الإيرانية اللاعب الأردني ومنعته من السفر للتحقيق معه في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين إخراجه عبر المعابر الحدودية، وهي عبارة عن مستحقاته المالية من نادي "فولاذ خوزستان" الذي كان يحترف به، بحسب "جفرا نيوز".