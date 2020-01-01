إسرائيل تعتقل أمين سر "فتح" في القدس شادي مطور

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة فتح في مدينة القدس المحتلة شادي مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز.

وبحسب موقع "إرم نيوز" داهمت عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منزل المطور صباح اليوم، وطالبت عائلته بتسليم نفسه، وسلمتها بلاغا لمراجعة إحدى مراكزها للتحقيق.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت فجراً أمين سر الحركة في منطقه العيسوية ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة إقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 لحركة فتح.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، رايات حركة "فتح" من على الأعمدة في أحياء سلوان والطور والعيسوية بمدينة القدس، تزامنا مع ذكرى الانطلاقة الفتحاوية.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم "فتح" بمناسبة احتفال الحركة بذكرى انطلاقتها إن "أي نضال أو بوصلة لا تتجه نحو القدس، فهي بوصلة مشبوهة وعليها مليون علامة استفهام، والقدس هي عنوان نضالنا وكفاحنا ووجودنا وتاريخنا ومستقبلنا، ومن أجلها نأخذ القرارات المصيرية، ونضحي بأغلى ما نملك"، مشددا على أن "المسيرة سائرة ومستمرة حتى تحرير القدس ورفع العلم الفلسطيني".