 ليلة رأس السنة.. الإمارات تسجل إنجازين جديدين في موسوعة "غينيس"

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن إمارة رأس الخيمة حققت إنجازا تاريخيا بتسجيلها رقمين قياسيين جديدين في موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" عن فئتي أكبر عدد من الطائرات دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد وأطول شلال من الألعاب النارية.

وأوضحت أن التسجيل تم بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من "غينيس للأرقام القياسية"، وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في "غينيس" إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فقط.

وأوردت الصحيفة أنه تم تسجيل الرقم القياسي الأول بفضل استخدام 173 طائرة دون طيار "درونز" لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، لاستقبال العالم الجديد عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة.

وتم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق مذهل من الألوان والأشكال المبهرة.

أما الرقم القياسي الثاني فكان عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3788.86 متر، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 مترا، والمسجل في فوكوكا في اليابان. وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن 28 سنتمتر طولاً وبقطر لا يقل عن 3 سنتمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متر لتضمن عرضاً مذهلاً للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.