عبوة ناسفة تقتل عناصر من "قسد" في دير الزور السورية

قتل عدد من مقاتلي ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيا إثر انفجار عبوة ناسفة بحاجز لهم في محافظة دير الزور.

وبحسب موقع "الوطن أون لاين" فقد قتل عدد من عناصر ميليشيا "قسد" وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حاجزا لهم في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن الانفجار وقع على حاجز السنور في بلدة ألو حمام، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، لتقوم "قسد" بعد ذلك بفرض إجراءات أمنية وحصار على البلدة.

وأشار الموقع إلى أن مظاهرة اندلعت ضد "قسد" في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، بعد قيام عناصر قسد بالاعتداء على سكان من البلدة.

من جهة ثانية نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية أنباء عن وقوع انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وبحسب الوكالة فقد قتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين ووقع دمار في الممتلكات والمنازل المحيطة بمنطقة الانفجار.