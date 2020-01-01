خلال 9 أشهر.. حجم التجارة الخارجية الإيرانية يبلغ 64 مليار دولار

قال رئيس مصلحة الجمارك الإيراني، مهدي ميراشرفي، إن حجم التجارة الخارجية الإيرانية بلغ 64 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية.

ونشر ميراشرفي في تصريح خاص لوكالة "فارس"، مساء اليوم، الأربعاء، تفاصيل حجم التجارة الخارجية لبلاده خلال الأشهر التسعة الماضية، قائلا "إنه خلال هذه الفترة بلغ حجم صادرات السلع غير النفطية 31 مليارا و 902 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات 31 مليارا و 836 مليون دولار".

ونوه رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية إلى أن هذه الأرقام تعني تقدم الصادرات على الواردات. ولفت إلى أن البلدان الرئيسية المستوردة للسلع الإيرانية، هي الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان.

أوضح ميراشرفي أن 24 مليونا و 980 ألف طن من السلع دخلت إيران، فيما بلغ وزن السلع الأساسية أكثر من 16 مليونا و 500 ألف طن.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك الإيراني، مهدي ميراشرفي، إلى أن معظم الواردات الرئيسية إلى بلاده، هي الذرة والأرز والبذور الزيتية وزيوت الطعام والأدوية والشعير واللحوم الحمراء وفول الصويا والسكر والدجاج والأسمدة.