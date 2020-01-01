باحتفال ضخم وعروض ألعاب نارية مبهرة... البحرين تستقبل العام الجديد... فيديو

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك ضمن الاحتفالية المميزة التي نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم خلالها استعراض هوية وشعار العاصمة بمناسبة الإعلان عن تسمية المنامة عاصمة للسياحة العربية 2020، خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22.
احتفالات #البحرين بعيد رأس السنة pic.twitter.com/1IVoAXMYpH— Jamal Fakhro (@jfakhro_58700) January 1, 2020
واشتملت الاحتفالية الرائعة على العديد من الفعاليات الشيقة للعائلات من جميع الأعمار، حيث بدأت بعرض غنائي لفرقة مجاز البحرينية، وعرض A Dance of Color Performance الراقص، وهو عبارة عن فقرة رقص باليه تفاعلية متناغمة بالألوان، كما استمتع الزوار بعرض بهلواني في الهواء من قبل الراقصين والبهلوانيين بفرقة SONIC، وأداء موسيقي رائع لفنان من المملكة المتحدة.
وتم خلال فقرة العد التنازلي للعام الجديد 2020 الكشف عن هوية وشعار المنامة على الواجهة الجانبية لفندق فور سيزونز خليج البحرين، قبل إطلاق الألعاب النارية من عوامات بخليج البحرين إيذانا بالسنة الجديدة.
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