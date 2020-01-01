باحتفال ضخم وعروض ألعاب نارية مبهرة... البحرين تستقبل العام الجديد... فيديو

استقبلت مملكة البحرين اللحظات الأولى من العام الجديد على وقع عروض الألعاب النارية المذهلة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك ضمن الاحتفالية المميزة التي نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتم خلالها استعراض هوية وشعار العاصمة بمناسبة الإعلان عن تسمية المنامة عاصمة للسياحة العربية 2020، خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22.

واشتملت الاحتفالية الرائعة على العديد من الفعاليات الشيقة للعائلات من جميع الأعمار، حيث بدأت بعرض غنائي لفرقة مجاز البحرينية، وعرض A Dance of Color Performance الراقص، وهو عبارة عن فقرة رقص باليه تفاعلية متناغمة بالألوان، كما استمتع الزوار بعرض بهلواني في الهواء من قبل الراقصين والبهلوانيين بفرقة SONIC، وأداء موسيقي رائع لفنان من المملكة المتحدة.

وتم خلال فقرة العد التنازلي للعام الجديد 2020 الكشف عن هوية وشعار المنامة على الواجهة الجانبية لفندق فور سيزونز خليج البحرين، قبل إطلاق الألعاب النارية من عوامات بخليج البحرين إيذانا بالسنة الجديدة.