اليمن.. قوة أمنية تنهب 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي

استولت قوة أمنية، مساء الأربعاء، على أموال تابعة للحكومة اليمنية من ميناء عدن جنوب اليمن.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" المحلية، عن مسؤولين في إدارة ميناء عدن، إن "قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نهبت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، 4 حاويات تحوي 18 مليار ريال يمني تابعة للبنك المركزي اليمني".

القاهرة - سبوتنيك. وأضافت: "أخرجت القوة الأمنية الحاويات من الميناء إلى أحد معسكرات الانتقالي".

وأشارت إلى "تعرض مسؤولين في الميناء وعدد من العمال إلى إطلاق نار كثيف أثناء محاولتهم منع نهب الحاويات".

وحسب الموقع، "نفذ العمال عقب نهب الأموال إضرابا شاملا عن العمل، وأوقفوا كافة أنشطة الميناء الملاحية".