اليمن.. المجلس الانتقالي: سنسلم أموال البنك المركزي إلى قوة الواجب السعودية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في المدينة.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تغريدات على حسابه في "تويتر": ‏"وجه رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بتسليم الحاويات والأموال، التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب (802) السعودية في العاصمة عدن".

وجه رئيس المجلس اللواء/ عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب "802" السعودية في العاصمة عدن تأكيداً للعمل تحت قيادتها وحرصًا على هذه الأموال. — نزار هيثم (@NazarHaitham) January 2, 2020

وأضاف، أن تسليم الأموال للقوات السعودية يأتي "تأكيدا للعمل تحت قيادتها وحرصا على هذه الأموال".



وأشار هيثم ‏إلى " بذل السعودية جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والذي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، بأن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، اقتحمت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ميناء عدن ونهبت 4 حاويات تحوي 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني، وذلك بعد طباعتها في الخارج ووصولها إلى الميناء.

وحسب تلك الوسائل، دفعت الحادثة مسؤولي الميناء وعماله إلى إيقاف النشاط الملاحي، وإبلاغ السفن الموجودة في الغاطس والقادمة إلى الميناء بتوقف العمل إلى اجل غير مسمى، احتجاجاً على عملية الاقتحام والاستيلاء على الأموال بقوة السلاح.