"الوفاق" الليبية تطلق سراح مواطن أردني

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز أنه تم الأفراج عن المواطن الأردني فادي عفارا الذي كان موقوفا في طرابلس الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن عفارا سيصل عمان بعد ظهر الغد.

وأشار الفايز إلى أن وزارة الخارجية بذلت جهودا حثيثة وأجرت اتصالات مكثفة من أجل إطلاق سراح السيد عفارا انتهت إلى قرار الحكومة الليبية إطلاق سراحه، كما نقلت وكالة "عمون".

وأكد الناطق الأردني أن "وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد سيالة أبلغ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قرار الإفراج خلال اتصال هاتفي بينهما أمس".

وتابع الفايز أن خدمة المواطن الأردني ومتابعة قضاياه خارج أرض الوطن هو في مقدمة أولويات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

ولفت الفايز إلى أنه كان قد تم في أيلول/سبتمبر الماضي الإفراج عن مواطنين أردنيين كانا أيضا محتجزين في ليبيا.

وشكر الفايز الحكومة الليبية على تعاونها في حل القضية وإطلاق سراح عفارا الليلة والمواطنين الإثنين سابقًا.

وغادر المواطن الأردني فادي عفارا، الذي كان موقوفا في ليبيا، طرابلس الليلة باتجاه عمان بعد أن أفرجت السلطات الليبية عنه.