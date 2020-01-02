مركز المصالحة: عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بعودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية، اليوم الخميس، في هذا الشأن: "عاد 1029 لاجئ خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية: 312 لاجئ (من بينهم 94 من النساء و159 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 717 شخص (من بينهم 215 امرأة و366 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

يذكر في النشرة أيضا، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار في دمشق ودرعا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.

كان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، إلى عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من شهر أيلول/سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.