لخضر بورقعة يخرج بسيارة إسعاف والقضاء الجزائري يحدد موعد محاكمته... فيديو

أفرج القضاء الجزائري مؤقتا، اليوم الخميس، عن لخضر بورقعة، أحد رموز حرب التحرير الجزائرية، بعد أشهر من حبسه على خلفية تصريحات اعتبرت مضرة بمعنويات الجيش.

وذكر محامي بورقعة، عبد الغاني بادي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم الإفراج عن بورقعة مؤقتا وتحديد 12 أذار/مارس المقبل موعدا لمحاكمته".

وبحسب جريدة النهار فقد تم إخراج بورقعة من محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، على متن سيارة إسعاف، ترافقه عدة سياراة أمنية.

🔴🔴#مباشر من محكمة بئر مراد رايس

شاهد لحظة إخراج المجاهد لخضر #بورقعة على متن سيارة الإسعاف بعد قرار الإفراج عنه pic.twitter.com/Sf5onr7M1M — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 2, 2020

وقررت السلطات الجزائرية، في الأول من شهر يوليوم/تموز الماضي، وضع أحمد بورقعة المعروف باسم "لخضر بورقعة"، قيد الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له اتهامات إهانة هيئة نظامية والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش

يذكر أن بورقعة كان قائدا في جيش التحرير في الفترة بين عامي 1956 و1962، حاملا رتبة "رائد"، وأصبح معارضا لنظام الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، بعد الاستقلال، ثم سجن لنحو 10 سنوات في عام 1967 بتهمة الانقلاب.