شرطة دبي تشيد بلجنة تنظيم الاحتفالات التي مرت دون تسجيل أي حوادث أو وفيات

أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بلجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي وذلك من خلال التطبيق الكامل والدقيق للخطة اللتي رسمت لاحتفالية رأس السنة.

وكان في وقت سابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد شكر بتغريدة على تويتر فريق عمل دبي الذين وقفوا وراء نجاح احتفالات دبي برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020 .. احتفل اكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي ... وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا ... شكرا لكل من ساهم في التنظيم .. والتنقل .. والحماية .. والاعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكرا لفريق عمل دبي 👍🏻 pic.twitter.com/dGF1fVDE7W — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 1, 2020

وبحسب صحيفة "البيان" قال اللواء المري: "أن احتفالية رأس السنة هي من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، وذلك لإخراج الحدث العالمي في أحسن صورة".

واحتفلت دبي في رأس السنة بألعاب نارية كبيرة انطلقة على ارتفاع برج خليفة، نالت إعجاب من شاهد حسب مانقله رواد التواصل الإجتماعي.