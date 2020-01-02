الكويت تدين وتستنكر محاولة اقتحام سفارة أمريكا في بغداد

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة بالكويت، عن إدانة واستنكار بلاده الشدیدین لمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية، في العراق، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار المصدر إلى أن "ھذا العمل یعد خرقا لاتفاقیة (فیینا) للعلاقات الدبلوماسیة والمواثیق والأعراف الدولیة التي استقر علیھا المجتمع

الدولي فضلا عما یمثله من تعریض سلامة طاقم السفارة للخطر".

وطالب المصدر جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي یمر بھا بلدھم متمنیا للعراق الشقیق الأمن والاستقرار والازدھار.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد، ذكرت أمس الأربعاء أنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم من اقتحام فصائل مسلحة وأنصارها محيطها الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء الحجارة وتحطيم كاميرات المراقبة.

وقالت السفارة في بيان "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت، ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة"، حسب "رويترز".

ويتظاهر العشرات منذ صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.