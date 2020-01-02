"أرامكو" تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا

أفاد بيان لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، اليوم الخميس، أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير/شباط للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، وذلك دون تغيير عن يناير/ كانون الثاني.

وبحسب رويترز فقد خفضت أرامكو سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير/ شباط إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتا للبرميل عن يناير/ كانون الثاني.

يذكر أن قيمة سهم أرامكو كانت قد وصلت في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عند افتتاح ثاني أيام تداوله إلى 38.7 ريال سعودي، مقارنة بـ 32 ريال وهو سعر الاكتتاب، ما يرفع قيمة الشركة إلى 7.7 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 2.06 تريليون دولار.