الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني جنوب الضفة الغربية حاول تنفيذ عملية طعن

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني قرب مفترف تجمع "عتصيون" الاستيطاني جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد أحد المستوطنين في المكان.

القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "قبل قليل أحبطت محاولة ارتكاب عملية طعن في مفرق غوش عتصيون حيث تم تحييد المخرب، لم تقع إصابات".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن: "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بإصابة مواطن بالقدم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب بيت لحم".

وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وقامت بفرض طوق أمني في المكان، والقيام بعملية بحث وتدقيق بهويات المواطنين الفلسطينيين المسافرين على الطريق بين مدن الضفة الغربية.