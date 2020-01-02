تونس... رئيس الجمهورية يوقع على تشكيلة الحكومة ويوجهها إلى البرلمان

وقع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الخميس، على رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتشكيل الحكومة.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، أن توقيع سعيد جاء بعد أن تسلّم القائمة التي عرضها عليه الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة، عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور بحسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

ومن المنتظر أن يحدد البرلمان تاريخ عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي سيعلن عن تركيبتها مساء اليوم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأولية الجملي في إتمام مهمته، التي تم تمديدها شهرا إضافيا، ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع، لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة.