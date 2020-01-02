اليمن... القوات المشتركة: قتلى وجرحى من "الحوثيين" وتدمير أسلحة ثقيلة بقصف غرب تعز

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين" بعمليات قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "مدفعية اللواء الرابع عشر عمالقة استهدفت مواقع للحوثيين في جبهة البرح غرب تعز".

وأكد أن "القصف حقق إصابات مباشرة وأوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين علاوة على تدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة".

وعرض المركز مشاهد لعملية قصف موقع يضم مسلحين من الحوثيين وسلاح دوشكا بقذائف الهاون.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة فيديو مصور لإحدى عمليات الاستهداف التي نفذتها وحدة المدفعية باللواء الرابع عشر عمالقة استهدفت موقعا "للمليشيات في جبهة البرح، وفيه سلاح دوشكا ومسلحين حوثيين"، على حد وصف المركز.