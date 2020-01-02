رئيس الوزراء التونسي المكلف حبيب الجملي يعلن تشكيلة حكومته

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في قصر قرطاج، عن تشكيلة حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.

وخلال المؤتمر الذي تابعته "سبوتنيك"، أعلن الجملي حكومة تضم 40% نساء، وفيما يلي تركيبتها:

الهادي القديري كوزير للعدل، وعماد الدرويش وزيرا للدفاع، سفيان السليطي وزيرا للداخلية: سفيان السليطي، وخالد السهيلي وزيرا للخارجية، ورشيد الطباخ وزيرا للشؤون الدينية، وعبد الرحمان الخشتالي وزيرا للمالية، بينما يتولى فاضل عبد الكافي وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، ومنجي مرزوق وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.

ويتولي بشير الزعفوري وزارة التجارة، ونور الدين السالمي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، وكمال الحجام وزيرا للتربية، وسليم شورى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن الشورابي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وروضة الجباري العربي وزيرة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومصطفا الفرجاني وزيرا للصحة، والسيد بلال وزيرا للشؤون الاجتماعية، والحسين الديش وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، وروني الطرابلسي وزيرا للسياحة، وسامي السماوي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وجمال قمرة وزيرا لأملاك الدولة.

وسيتولى عبد اللطيف الميساوي حقيبة وزارة أملاك الدولة، وفتحي الهداوي وزيرا للشؤون الثقافية، وطارق ذياب وزيرا لشؤون الشباب والرياضة، ونبهة سرور وزيرة للمراة والأسرة والطفولة، وشيراز اللتليلي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وكان الجملي أعلن في وقت سابق عن عزمه تشكيل حكومة كفاءات وطنية عقب فشل المشاورات بين كل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل يوم الأربعاء الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، وقدم السيد الحبيب الجملي لرئيس الدولة تركيبة الحكومة الجديدة".

وقال الجملي خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن المرأة ستكون ممثلة في حكومته بنسبة 40%، وأن معدل أعمار الوزراء في حدود 50 سنة، مبينا بأنه ستكون هناك امرأة في وزارة الخارجية.

وأضاف إلى أن أصغر وزير في الحكومة يبلغ من العمر 31 سنة، في حين يبلغ عمر أكبر وزير 69 سنة.