مجلس الأمن الدولي يعقد غدا جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في إدلب

صرح مصدر في مجلس الأمن الدولي، بأن المجلس سيعقد، غدا الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في إدلب السورية.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "المشاورات المغلقة تعقد يوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحا (18:00 بتوقيت موسكو)".

جلسة مشاورات بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في إدلب.

وأكد الجيش السوري، في 24 كانون الأول/ ديسمبر، إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في ريف المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.

يذكر أن وحدات الجيش السوري تخوض حاليا اشتباكات عنيفة على محوري التح وجرحناز بريف معرة النعمان، وذلك في سياق محاولة هجوم معاكس ينفذه مسلحو "هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وبعض الفصائل الأخرى الموالية لتركيا، مؤكدا عدم حدوث أي تغير في خارطة السيطرة.