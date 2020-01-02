الجزائر: سنقوم بمبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية

أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، أن بلاده ستطلق في الأيام القادمة "مبادرات متعددة" في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن بوقادوم أكد في تصريح صجفي على هامش إرسال مساعدات إلى ليبيا: "ستقوم الجزائر في الأيام القليلة المقبلة، بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط"، دون توضيح طبيعتها، مؤكدا رفض بلاده للتدخلات الخارجية في ليبيا.

وأضاف بوقادوم "لغة المدفعية ليست هي الحل، وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين، وبمساعدة جميع الجيران، وبالأخص الجزائر".

كما حث وزير الخارجية الجائري، الأطراف الليبية على وقف الاقتتال فيما بينها، واستئناف الحل السلمي والسياسي.

في غضون ذلك، سترسل الجزائر، غذا الجمعة، قافلة مساعدات إنسانية ثانية، إلى ليبيا، انطلاقا من مدينة جانت، القريبة من الحدود الليبية، أقصى جنوب شرقي البلاد.