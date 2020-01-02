لبنان... النيابة العامة تتلقى طلبا لتسليم كارلوس غصن

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، ألبرت سرحان، أن لبنان تسلم مذكرة من الإنتربول لتسليم رجل الأعمال الهارب من اليابان، كارلوس غصن، والمطلوب على ذمة قضايا فساد.

بيروت - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أعلن الوزير أن "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي حول ملف رجل الأعمال كارلوس غصن".

في سياق متصل، تقدّم ثلاثة محامين لبنانيين، بإخبار قضائي ضد غصن، بتهمة "دخول بلاد العدو الإسرائيلي"، على حد وصف البيان.

وتقدم المحامون جاد طعمه وحسن بزي وعلي عباس، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية في وجه غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية "لاقترافه جرم دخول بلاد العدو ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك نتيجة المعلومات المتوافرة عن توقيعه عددا من العقود، إضافة إلى حضوره فعاليات عدة مؤتمرات اقتصادية داخل الكيان الغاصب".

في غضون ذلك، أكدت المديرية العامة للأمن للبناني، في بيان، أن غصن دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لصناعة السيارات، قوله إنه "هرب من الظلم والاضطهاد في اليابان، وقد وصلت إلى لبنان، فلن أكون بعد الآن رهينة لنظام العدالة الياباني المزيف".

وتابع أن "الإدانة في نظام العدالة الياباني هي فرضية مسبقة، والاضطهاد متفش، فيما تمنع الحقوق الإنسانية الأساسية".

وتم سجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في 19 تشرين الثاني /نوفمبر من العام 2018، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أية مخالفة.

ووصل المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان العالمية، كارلوس غصن إلى لبنان، قادما من اليابان، حيث كان رهن الإقامة الجبرية على ذمة قضايا فساد مالي، وأبلغ مصدر بالخارجية اللبنانية لوكالة سبوتنيك بأن الرئيس ميشال عون استقبله.