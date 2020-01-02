تحصينات عسكرية على الحدود العراقية السورية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن وجود تنسيق مع الجانب السوري بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط حدود البلدين.

وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن "التحصينات العسكرية على الحدود العراقية السورية، تمنع دخول عصابات "داعش" الإرهابية إلى الأراضي العراقية"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقبة (واع)

وأكد الخفاجي أنه "تم تعزيز وتأمين الشريط الحدودي، ولا يمكن لعصابات "داعش" من اختراقها أو التقرب من الحدود العراقية، إضافة إلى عدم منح أي مجال لتنقلها على مساحة يبلغ طولها أكثر من 610 كيلو مترات، بعد تأمين الحدود بشكل كبير".

وأشار إلى وجود اتصال مع الجانب السوري وقوات سوريا الديمقراطية، لمنع عملية انتقال الإرهابيين.

وأكدت القوات المشتركة في وقت سابق تأمين الشريط الحدودي بين سوريا والعراق، ووضع تحصينات وسواتر ترابية وخنادق وأسلاك شائكة، فضلا عن أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والاستطلاع الجوي المتواصل.