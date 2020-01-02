تسجيل
18:55 02 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية

    ما حقيقة المفاوضات السرية بين "الحرية والتغيير" وحزب البشير؟

    MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104267/49/1042674973.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202001021043943254-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%9F/

    منذ أن رحل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، عن سدة الحكم في السودان في الحادي عشر من أبريل/نيسان 2019، لم تنقطع المطالبات الشعبية بمحاكمة رموز النظام وعزلهم سياسيا، جزاء لما قاموا به من إفساد الحياة السياسية واقتصاد البلاد، لكن يبدو أن الأمور تسير عكس الشعارات التي رفعتها الثورة السودانية، نهاية العام 2018.

    خلال الأيام القليلة الماضية تناولت بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تتحدث عن مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر الوطني السوداني"حزب البشير".

    عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    السودان... حمدوك يدعو قادة "الحرية والتغيير" للإسهام في تحقيق الاستقرار
    وأشارت إلى أن هناك اجتماعات تمت بالفعل وناقشت كيفية التحالف مع المؤتمر، وأن شخصية سياسية وحزبية كبيرة في قوى الحرية هي التي تزعمت تلك المشاورات… ما هى حقيقة تلك المفاوضات أم أن الأمر لا يتعدى المكايدات السياسية؟

    صراعات "قحت"

    وقال مصدر سوداني لـ"سبوتنيك" إن اجتماع الحرية والتغيير في دار الأمة والتفاوض السري مع حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد قبل 11 أبريل/نيسان من العام الماضي 2018 ورموزه في السجن، جاء نتيجة الصراعات الداخلية التي قسمت قوي الحرية والتغيير إلى جناحين العسكري "الجبهة الثورية السودانية" والجناح المدني أحزاب الخرطوم، والجناح الذي يفاوض حزب المؤتمر الوطني المحلول ورموزه في السجن الآن هو الجناح المدني من "قحت" في الخرطوم، التي سبق أن أقصت جناحها العسكري "الجبهة الثورية" من الساحة السياسية.

     وأضاف المصدر، شٌكلت الحكومة الانتقالية بمختلف مستوياتها بعد المشاورات الداخلية التي تمت بينهما في أديس أبابا، ووصل الطرفين المتصارعين في قحت إلي اتفاق، وسرعان تنصل عنها الطرف المدني وجعل الوضع بينهما معقدا إلى حد بعيد من التوتر حتى الآن، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الطرف المدني من أحزاب الحرية والتغيير المجتمعة في الخرطوم أن تتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني المحلول ورموزه في السجن.

    مفاوضات سرية 

    وأفاد المصدر بأن تفاصيل مفاوضات الحرية والتغيير مع "النظام السابق" يرجع إلى تاريخ 19 من ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما عاد ابراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم ما يسمى بالمجلس المركزي لقحت من جوبا التي سافر إليها كوفد لقحت في التفاوض، بعد رفض الجبهة الثورية السودانية مشاركة الحرية والتغيير كأحزاب بعينها في المفاوضات، لأن الطرف الحكومي في التفاوض يحمل صفة دستورية في التفاوض باسم حكومة قحت نفسها.

    وأشار المصدر السوداني إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير في الخميس 19 من ديسمبر/كانون أول الماضي في دار حزب الأمة القومي، وضم الاجتماع كامل عضوية المجلس المركزي لقحت وهم ( إبراهيم الشيخ - أحمد ربيع- هيفاء فاروق-عمار يوسف - فيصل يوسف -علي الريح السنهوري- عبدالرحيم عبدالله -صلاح مناع - مريم الصادق- صديق يوسف -احمد شاكر-الصادق الزعيم -كمال بولاد- يوسف محمد زين-أيمن خالد-أحمد شاكر -علي الحضرة - مهيد صديق - محمد خطاب -أمينة محمود - طارق حفيظ - حيدر الصافي) إضافة إلى الصادق المهدي، والذي كان يتابع من خارج المجلس ويشرف على الاجتماع الاستثنائي.

    البنود الثلاثة

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
    © CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    تفاهمات بشأن الاستثمارات العسكرية في السودان
    وأوضح المصدر أن الاجتماع شمل ثلاثة بنود وهي تشكيل الولاء استباقا لتوقيع السلام، وكيفية التعامل مع الملفات التي تسيطر عليها الحكومة الانتقالية سياسيا، خارج نفوذ قوى الحرية والتغيير خاصة ملف السلام الذي أحد أطرافه جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير وترفض مشاركتهم فيها، وهي الجبهة الثورية السودانية المنافس التقليدي للطرف المدني في قحت، والتي ستكون في الخرطوم في إطار المفاوضات الجارية في جوبا، وستكون جزء من السلطة وتخصم من نفوذهم في السلطة، وهي طرف لا يستهان بها لأن لديها قوي عسكرية وسياسية وشعبية ولديها مشروع سياسي، وتعتبرها أحزاب الحرية والتغيير مشروع مضاد للمشروع التقليدي الذي تتبناه القوى السياسية التقليدية المكونة لها والمتحالفة معها في إعلان الحرية والتغيير.

    وتابع المصدر السوداني، في هذا الاجتماع طُرح بند جديد للنقاش وهو كيفية التعامل مع الجبهة الثورية السودانية، لأن طبيعة الصراع فيما بين أطراف الحرية والتغيير، هي اختلاف رؤى، حركات الكفاح المسلح تريد ضمانات حقيقية ومشاركة حقيقية في القرار داخل التحالف، والقوى السياسية المدنية في الخرطوم تري أنه صراع تنافسي نحو التمكين في السلطة تمهيدا للانتخابات، وترى الجبهة الثورية السودانية هي المنافس المحتمل وهو الطرف الذي يملك كل شي من الكادر السياسي والعنصر الجماهيري في مناطق سيطرتها سكانيا وحواضنها الاجتماعية والقوى العسكرية في آن واحد.

    الخلافات مع حمدوك

    وذكر المصدر أن الاجتماع ناقش أيضا بند كيفية التعامل مع الحكومة في ظل عدم تجاوب "حمدوك" مع سياسات التمكين الحزبي الذي تسعى إليه قحت في المؤسسات على أسس سياسية وجغرافية وانتماءات حزبية، على أساس أن الكفاءة خلقت نوعا من الهوة بين الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك و"قحت" إلى جانب الخلافات في ملف التفاوض، فالحكومة الانتقالية تريد التفاوض بجدية مع الحركات المسلحة وتدفع استحقاقات السلام بجدية من أجل وقف الحرب إلى الأبد في الفترة الانتقالية، ومشاركة الحركات في السلطة الانتقالية وحل قضايا النازحين واللاجئين.

    وأضاف المصدر "في حين أن قحت تريد المماطلة بهذا الملف لتفادي قدوم الجبهة الثورية السودانية إلى الخرطوم لتوفر لها حصتها من السلطة، أيضا الخلافات بين القحت والحكومة الانتقالية في موازنة 2020 وغيرها من الأمور جعلت الطرق تفترق بين القحت وحكومة حمدوك، وفي هذه الحالة القحت يخاف من الشعبية الكاسحة لدي حمدوك، وأن يدعم الشعب السوداني حكومته بثورة تصحيحية ومواكب لتفويض حمدوك ضدها، وبالتالي لجأت القحت إلى هذا الفكر من أجل وضع احتياطات لها في حال عدم سير حكومة حمدوك علي نهج القحت في إدارة البلاد، أو حال اختلافهم مع حمدوك هو اللجوء إلى إفشال حكومته، واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

     الإسلام السياسي

     وكشف المصدر بعد المشاورات السرية بين قيادات كتل أحزاب الحرية والتغيير الخمسة، اتفق معظمهم بالتجاوب مع الفكرة وبعدها اجتمع الامام مع رجل الأعمال المعروف أسامة داود، وهو أحد إمبراطوريات المال والأعمال في عهد البشير، وطرح له الإمام رعاية فكرة الحوار بين النظام السابق وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بإشراف الصادق المهدي.

    الجيش السوداني
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    "سيادي السودان" يقرر إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع غرب دارفور
    ومن جانبه، قال خضر عطا المنان، الكاتب والمحلل السياسي السوداني لـ"سبوتنيك"، إن التحرك الذي يتزعمه حزب الأمة السوداني برعاية الصادق المهدي في أم درمان للتصالح مع حزب المؤتمر الوطني "حزب البشير" أو الإسلام السياسي، لا ننسى أن الصادق المهدي إسلامي وهذا هو سر علاقة النسب التي ربطته بالراحل حسن الترابي، والشيء الآخر أن الجناح المدني في قوى الحرية والتغيير الحاكمة اليوم، الجميع ليسوا على توافق تام.

    مخاوف قحت

    وأضاف المحلل السياسي، بأن المجموعة التي اجتمعت في دار حزب الأمة من قوى الحرية والتغيير، لبحث التعامل مع الجبهة الثورية والتحالف مع الإخوان المسلمين الذين ثارت الجماهير ضدهم، والغرض من هذا التحالف هو قطع الطريق أمام الجبهة الثورية بعد أن شعروا بأن تقدم المفاوضات مع الجبهة الثورية في اتفاق جوبا، سوف يأتي بها إلى الخرطوم للحصول على بعض المناصب وهذا بكل تأكيد سيكون على حساب بعض أفراد الحرية والتغيير. 

    وتابع المنان، المخاوف لدى "قحت" نشأت من هنا، حيث أن الانقسام الحاد بين مكونات الحرية والتغيير دفعهم إلى اللجوء لمثل هذا الخيار، ولم يجدوا غير الصادق المهدي الذي يمكنه أن يوفر لهم مثل هذا المطلب، بأن يتبنى مشروع الهبوط الناعم، لأنه يسعى أن يكون جزء من السلطة في المرحلة القادمة، على الأقل يكون لديه بصمة واضحة في التغيير الذي يحدث في السودان في المرحلة القادمة أو الفترة الأخيرة من المرحلة الانتقالية، وهذا هو السر في الاجتماع بحزب الأمة تحديدا، واختيار مقر حزب الأمة للاجتماع لم يكن اعتباطا، مشيرا إلى أن علاقة الصادق المهدي بالسلطة تشبه علاقة السمك بالماء، حيث يسعى دائما للواجهة وأن تسلط عليه الأضواء.  

    رد حزب الأمة

    ومن جانبه، نفى اللواء فضل الله برمة ناصر، نائب رئيس حزب الأمة السوداني في حديث لـ"سبوتنيك" وجود أي حديث أو تفاوض مع حزب المؤتمر الوطني في الوقت الحاضر، وحدوث هذا غير وارد على الإطلاق في الوقت الراهن.

    وقال نائب رئيس حزب الأمة، يجب أن تتم المساءلة أولا للمؤتمر الوطني، وأن يعترف قادته بالأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب السوداني، وهناك أشخاص قدموا للمحاكمة ومن تثبت إدانته يعاقب والبرىء يخرج للحياة العامة.

    وأكد برمة، رغم المناداة بالمحاسبة إلا أننا لا نؤمن بالعزل والإقصاء المجتمعي بعيدا عن القانون، وأعود للتأكيد أن باب السيد الصادق المهدي مفتوح للجميع لكن ليس هناك أي حوار مع المؤتمر الوطني، ولم يطرح في مؤسسات حزب الأمة سواء من جانب الصادق المهدي أو من مؤسسات الحزب أي حوار مع المؤتمر الوطني.

    وأوضح نائب رئيس حزب الأمة أن المؤتمر الوطني ارتكب الكثير من الأخطاء بحق الشعب السوداني، بداية من الانقلاب على الديمقراطية في العام 1989 حتى عزل البشير في أبريل/نيسان من العام الماضي 2019، الأسبقية الآن للمساءلة والمحاسبة.     

    ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

    انظر أيضا:

    السودان... حمدوك يدعو قادة "الحرية والتغيير" للإسهام في تحقيق الاستقرار
    سياسي سوداني يكشف أسباب خروج مظاهرات الخرطوم ضد "قوى الحرية والتغيير"
    السودان... دقلو يرأس اجتماع قيادات الجبهة الثورية والحرية والتغيير... صور وفيديو
    متحدث الرئاسة السودانية السابق: سياسة الحرية والتغيير تفجر "حربا أهلية"
    الكلمات الدلالية:
    الصادق المهدي, البشير, الخرطوم, إعلان الحرية والتغيير, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية أثناء افتتاح المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى العسكرية برج سباسكايا في الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 23 أغسطس 2019
    أفضل 100 صورة لـ"سبوتنيك" في 2019
    كل عام وأنتم بخير من فريق سبوتنيك!
    تهنئة من فريق "سبوتنيك"
    أفضل تطبيقات أندرويد في 2019
    أفضل تطبيقات الأندرويد في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك