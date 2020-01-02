بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات لليبيا... حكومة الوفاق تشكر تركيا

أجرى وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تناول الأوضاع في ليبيا.

وقالت خارجية الوفاق على "تويتر"، إن "معالي وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بكل من وزير الخارجية التركي ومستشار الرئيس التركي وبحث معهما آخر المستجدات في ليبيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

معالي #وزير_الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بكل من #وزير_الخارجية_التركي ومستشار الرئيس التركي ويبحث معهما آخر المستجدات في #ليبيا — وزارة الخارجية الليبية (@MOFALibyaTIP) January 2, 2020

وبحسب ما أفادت "الأناضول"، شكر وزير خارجية الوفاق نظيره التركي عقب مصادقة البرلمان في أنقرة على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

#عاجل | وزير الخارجية الليبي يشكر نظيره التركي تشاووش أوغلو عقب مصادقة البرلمان في أنقرة على مذكرة إرسال قوات إلى #ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 2, 2020

ومنذ قليل، وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

وأعلن رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تدين فيه بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري".

وقال البيان الذي نشرته الخارجية المصرية في صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن "جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين فايز السراج (رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية) والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري".

وأضاف البيان "إن قرار البرلمان يعد انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل واضح".

وحذر البيان من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته"، مؤكدا أن "مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة".