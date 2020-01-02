السعودية تشهد غدا "تقلبات كبيرة" تهدد الأطفال وكبار السن

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، غدا الجمعة، تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير غدا الجمعة، إذ ستصل درجة الحرارة العظمى إلى حدود 30 درجة مئوية، مشيرا إلى أنها "أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بـ10 درجات مئوية"، في حين تنخفض بشكل حاد نهار الأحد المقبل، لتصبح العظمى 17 درجة مئوية فقط، وتنخفض أكثر ليلاً إلى 5 درجات مئوية، لتسود بذلك أجواء شديدة البرودة تستلزم استخدام وسائل التدفئ، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وعن أول حالة ماطرة على العاصمة السعودية الرياض خلال العام الجديد 2020، ذكرت الصحيفة نقلا عن موقع "طقس العرب"، أنه من المتوقع أن تتأثر مساء السبت ونهار يوم الأحد المقبل، بأول احتمالية لتساقط الأمطار، إذ من المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات رعدية من المطر.

وأشارت آخر التوقعات الجوية، إلى تأثر العاصمة الرياض ابتداءا من مساء السبت، باندفاع لكتلة هوائية باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

ولفت الموقع إلى تزامن ذلك مع وجود رطوبة مدارية تتدفق هي الأخرى نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتشير التوقعات إلى نشوء للسحب الركامية الرعدية في سماء العاصمة الرياض، ابتداءا من مساء السبت، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تترافق بالرعد وربما نشاط للرياح السطحية، وتستمر فرصة هطول الأمطار حتى عصر يوم الأحد.