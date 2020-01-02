السعودية تشهد غدا "تقلبات كبيرة" تهدد الأطفال وكبار السن

من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية، غدا الجمعة، تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.
ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير غدا الجمعة، إذ ستصل درجة الحرارة العظمى إلى حدود 30 درجة مئوية، مشيرا إلى أنها "أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بـ10 درجات مئوية"، في حين تنخفض بشكل حاد نهار الأحد المقبل، لتصبح العظمى 17 درجة مئوية فقط، وتنخفض أكثر ليلاً إلى 5 درجات مئوية، لتسود بذلك أجواء شديدة البرودة تستلزم استخدام وسائل التدفئ، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وعن أول حالة ماطرة على العاصمة السعودية الرياض خلال العام الجديد 2020، ذكرت الصحيفة نقلا عن موقع "طقس العرب"، أنه من المتوقع أن تتأثر مساء السبت ونهار يوم الأحد المقبل، بأول احتمالية لتساقط الأمطار، إذ من المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات رعدية من المطر.
وأشارت آخر التوقعات الجوية، إلى تأثر العاصمة الرياض ابتداءا من مساء السبت، باندفاع لكتلة هوائية باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.
ولفت الموقع إلى تزامن ذلك مع وجود رطوبة مدارية تتدفق هي الأخرى نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي.
وتشير التوقعات إلى نشوء للسحب الركامية الرعدية في سماء العاصمة الرياض، ابتداءا من مساء السبت، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تترافق بالرعد وربما نشاط للرياح السطحية، وتستمر فرصة هطول الأمطار حتى عصر يوم الأحد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)